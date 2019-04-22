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Yaya geçidinde motosiklet çarptı

Bilecik’te bir motosikletin yaya geçidinden yolun karşısına geçerken çarptığı vatandaş yaralandı.

Bilecik'te bir motosikletin yaya geçidinden yolun karşısına geçerken çarptığı vatandaş yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Sanayi bölgesinden Karayolları istikametine seyir halindeki Ahmet Pekince yönetimindeki 11 AG 569 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan yabancı uyruklu Partin Rasouli adlı bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bayan yaralanırken, devrilen motosiklet bir minibüsün çarparak durabildi. Kazayı motosiklet sürücüsü yara almadan atlatırken, yaralı yaya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Trafik ekipleri kaza yerinde gerekli incelemelerin ardından tek taraflı işleyen trafiği normale döndürürken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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