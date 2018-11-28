Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldı.

Trafik ekiplerinin Bilecik merkezin en işlek bulvarı olan Atatürk Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamada yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada bulvar üzerinde seyir halinde bulunan sürücülerden yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücüler uyarıldı. Uygulamanın ilk etabında uyarı yapan ekipleri ikinci etabında ise cezai işlem uygulanacağı belirtildi. İkinci etap sonunda yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen araç sürücülerine 488 TL'den ceza uygulanacağı öğrenildi.

Yapılan uygulamadan memnun kalan yayalar, uygulamadan memnun kaldıklarını belirttiler.