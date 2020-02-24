Yayaların güvenliğini sağlayan çitlere zarar verdiler

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası yolu üzerinde bulunan tel örgülü çitlere kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası yolu Şirinevler Caddesi üzerinde yayaların güvenliğini sağlamak amacı ile yapılan tel örgülü çitler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Tel örgülerin bağlantılarının koparılarak devrildiği tespit edilirken, olayın hemen ardından ekipler tarafından tadilat ve yenileme çalışmalarına başlandı. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için yapılan kamu malına zarar verenlerin yakalanması için çalışmalar başlatılırken, ekipler bu tarz saldırılara karşı tüm vatandaşların duyarlı olmasını ve böyle bir olayla karşılaştıklarında polis ya da zabıta ekiplerine bilgilendirme yapmalarını istedi.