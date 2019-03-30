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Yayaya çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Bilecik’te bir kamyonetin arkasındaki bulunan römorkun çarptığı vatandaş yaralanırken, araç sürücü olay yerinden kaçtı.

Bilecik'te bir kamyonetin arkasındaki bulunan römorkun çarptığı vatandaş yaralanırken, araç sürücü olay yerinden kaçtı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Çarşı Mahalle Bahattin Şeker Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan ve plakası ile sürücü bilgileri alınamayan kamyonetin arkasındaki bulunan römorku, yolun karşısına geçmekte olan Mustafa Dereoğlu'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan şahsa çarpan aracın sürücü olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yaralının sağlık durumu iyi olduğunu öğrenilirken, kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri seferber oldu.

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