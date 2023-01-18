Yayaya çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada yayaya çarparak devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, yaya da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seramik Caddesi kavşağında, M.S. idaresindeki 11 ABJ 958 plakalı motosiklet, F.Ç. isimli yayaya çarptı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif şekilde yaralanan yayanın ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.