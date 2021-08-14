'Yaz futbol okulu' minik öğrencileri ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ‘Yaz Futbol Okulu' minik öğrencileri ile bir araya gelerek, “Spor alışkanlığının küçük yaşta kazandırılması çok önemli” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediyesinin düzenlemiş olduğu ‘Yaz Futbol Okulu'nu ziyaret etti. Spor okullarında eğitim gören minik sporcuların antrenmanını izleyen Başkan Yardımcısı Subaşı çocuklarla bir süre sohbet etti. Subaşı, "Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması çok önemli. Bilecik'te birçok çocuğumuz spor okullarına kayıt oldu. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.