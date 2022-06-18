Yaz Kur'an Kursu eğitim seminerleri başladı

Yaz Kur'an kurslarının başlamasına yakın Bilecik Müftülüğü'nce kurs öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenledi. Düzenlenen eğitimde konuşma yapan İl Müftüsü Ali Erhun, din görevlilerine “Çocuklarımıza camiyi sevdirelim” uyarısında bulundu.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları çerçevesinde Kur'an kursu öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim seminerleri başladı. Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen seminerlere Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve yaz Kur'an kurslarında görev alacak personel katıldı. Seminer Şerifpaşa Cami İmam Hatibi Adil Yücel'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Çocuklarımıza camiyi sevdirelim”

Seminerde konuşan İl Müftüsü Ali Erhun, “Çocuklarımızın dinimizi öğrenmesi hususunda başlıca sorumluluk bizlerindir. Pratik olarak gündelik hayata taşınabilecek bilgiler verelim ve çocuklarımıza camiyi sevdirelim. Sevdirelim ki çocuklarımızın sizinle, camiyle, Allah'la (c.c) Peygamberle (s.a.v) arasında sevgi bağları oluşsun. Unutmayalım ki ülkemizde vatandaşlarımızın dini hayatını, yaz Kur'an kurslarında öğrendikleri bilgileri şekillendiriyor. Bizler bu işe gönül veren kişiler olarak çalışmalı aynı zamanda da bunun bizlerin görevi olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Bilecik Müftülüğü'nden edinilen bilgiye göre iki gün boyunca devam edecek seminerde; 2021 yılı Yaz Kur'an kursları uygulama esasları, din hizmetlerinde iletişim ve rehberlik: çocuk ve gençlerle etkili iletişim, din eğitiminde pedagojik ilkeler, ergenlik dönemi din ve maneviyat, sınıf yönetimi, mahremiyet eğitimi ve din eğitiminde drama gibi konularda sunumlar eşliğinde bilgi verilecek.