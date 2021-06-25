Yaz spor okuluna büyük ilgi

Osmaneli'nde açılan çeşitli kategorilerdeki yaz spor okullarına aileler tarafından büyük ilgi gördü.

Osmaneli Belediyesi, Osmaneli İlçe Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlüklerince ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında yaz spor okullarına çocuklarımızın ve ailelerinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli GençlikSpor İlçe Müdürü Şener Önel, bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ağce ve yönetim kurulu üyeleri sporcularla görüşerek, hocalarından bilgi aldı. Spora destekleri ile çocuklara gençlerimize sahip çıkan Dursun Ağce ve yönetim kurulu üyeleri teşekkür eden Başkan Şahin, "Bu yılda hedefimiz tüm branşlarda toplam 750 sporcu ile yaz sezonunda çocuklarımızı,gençlerimizi eğitmek" dedi.