Yediği ceza sonrası kafa atarak camını kırdığı araç hakimin çıktı

Bilecik'te nöbetçi mahkeme tarafından ceza alan adam, adliye çıkışında bir aracın arka camına kafa atarak yaralandı. Kafa attığı araç ise şans eseri hakimin otomobili çıktı.

Olay, merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Bilecik Adliye Sarayı çalışan otoparkında meydana geldi. Bilecik Adliye Sarayı nöbetçi mahkeme tarafından işlediği bir suç yüzünden ceza alan Emrullah B. (25) adliye çıkışında otoparkta park halinde bulunan 11 AAF 585 plakalı otomobilin arka camına kafa attı. Bu esnada cam kırılırken, şahıs kafasından yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdılar. Arka camı kırılan araç o gün nöbetçi olan hakime ait olduğu öğrenilirken, şahsın tesadüf eseri o araca kafa attığı öğrenildi.