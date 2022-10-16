Yeni aile hekimine Başkan Yaman'dan hayırlı olsun ziyareti

Tansu Merve Kırlangıç'ı ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 16 Nolu Aile Hekimliğinde göreve başlayan Dr. Tansu Merve Kırlangıç'ı ziyaret etti. Başkan Yaman'a ziyaret sırasında Ak Parti Belde Başkanı Samet Er, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şükran Ünal ve Meclis Üyesi Ahmet Ünal eşlik etti. Doktor Kırlangıç'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Yaman, “İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Doktorumuza görevinde başarılar dileyerek, beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.