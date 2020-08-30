Yeni Bilecik Devlet Hastanesinde geri sayım başladı

Bilecik'te 2017 yılının Nisan ayında temeli atılan yeni Bilecik Devlet Hastanesinin Eylül ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk hizmete sunulmasında son aşamaya gelinen Bilecik Devlet Hastanesinde incelemede bulundu. Beraberinde Milletvekili Selim Yağcı, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin ile müdür yardımcıları, Başhekim Erhan Arıkan ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte başta poliklinikler olmak üzere tüm servisleri gezen Vali Şentürk, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yoğun bir yapılaşma ve dayanışma sonucunda teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış 250 yatak kapasiteli devlet hastanesinin vatandaşın istifadesine sunulacak hale getirildiğini ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Taşıma ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlandı. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çok detaylı bir çalışma olduğuna biz şahidiz, yani buranın inşaat sürecinden donanıma kadar her nokta da sağlık müdürlüğümüzün koordinesinde sağlık ekibi bizzat müdahil oldu. İnsanların istifadesine kolay sunulabilir hale getirilebilmesi noktasında gayretli çalışmalarıyla son haline geldi. Hastanenin lokasyonu son derece önemli bir noktada. İnşallah hasta olmayız, ihtiyaç duymayız ama ihtiyaç duyarsak hakikaten devletimizin sağlık alanında da en güzel hizmetlerini burada alabilecekleri bir ortam oluşmuş oldu."

Öte yandan, hastanenin Eylül ayı içerisinde hizmete girmesi planlanıyor.