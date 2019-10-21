Yeni Bilecik Devlet Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı

Vali Şentürk incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, 69 bin metre kare alan üzerinde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatının fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin yüzde 90'ının tamamlandığını söyledi. Şentürk, "Dış cephe kaplaması ile iç mekan işçiliğinin yanı sıra çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firma yetkilileri yakın zamanda hastanenin tamamlanacağını ve teslim edileceğini ifade etti. Hizmete girdiğinde hem ilimize hem de çevre illere modern bir şekilde sağlık hizmeti verecektir. Hastanenin ilimize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.