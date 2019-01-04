Yeni Bilecik Valisi Bilal Şentürk göreve başladı

Bilecik Valiliği'ne atanan Vali Bilal Şentürk kente gelerek görevine başladı.

Daha önceki görevi İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü olan Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararına göre Bilecik'e Vali olarak görevlendirildi. Bilecik Valiliği bahçesinde kendisine takdim edilen çiçek ile karşılanan Vali Bilal Şentürk, protokol üyeleri ile tek tek tokalaşarak, valilik önünde hazır bulunan polis mangasını selamlayarak makam odasına geçti.

Makam koltuğuna oturan yeni Bilecik valisi Bilal Şentürk, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada 76 il gördüğünü ve Bilecik'in de onlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Şentürk, "Bilecik'i çok duyduk, ama Bilecik'in kuruluş ve kurtuluş ili olduğunu biliyoruz. Nitekim Anadolu'nun giriş kapısı diye bildiğimiz Bitlis Ahlat'ta kaymakamlık yapmış bir arkadaşınızım. Dolayısıyla Anadolu'nun vatan toprağı olmasının giriş kapısıyla karargâhın kurulduğu bir yer olarak Ertuğrul Gazi'nin otağının bulunduğu bir yer olarak, yine Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliye birliklerinin düşmanı vatandan atma noktasında kritik adımların atıldığı bir yer olarak kurtuluş ili olarak Bilecik'te vali olarak göreve başlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu büyük bir onurdur" dedi.

"Şunu biliyoruz ki bu görev bir nöbettir"

Şentürk, açıklamasının devamında, bu görevin bir nöbet olduğunu ve bu görevde sorumluluğun son derece yüksek olduğunu belirterek, "Göreve talip olmak değil, verilen görevin hakkını vermektir esas olan. Çünkü bu makamlar bugün var, yarın yoktur. İnşallah bu şirin ilimize her yönüyle öncelikle vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında zaten burası huzurlu bir il. Bu huzuru daha da geliştirmek vatandaşlarımızın refahını arttırma noktasında paydaş olan bütün birimlere burada adlarını teker, teker sarf etmeye çok ihtiyaç duymuyorum ama bu bir realitedir. Ben çalışacağımız kamu adına görev yapan bütün birimlerde hem milletvekillerimiz, hem belediye başkanlarımız, belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız sivil toplum örgütlerimiz ve muhtarlarımızla hep beraber bu sorumluluğu paylaştığımız zaman taşınabilir, üstesinden gelinebilir bir yük olduğunu biliyoruz. Bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu noktada paylaşımcı olacağız. Hep beraber burada hoş bir iz bırakmak arzusundayız" ifadelerine yer verdi.

"Bilecik butik bir şehir onu gördüm"

Bilecik'in butik bir şehir olduğuna değinen Vali Şentürk, "Buradan alıp götüreceğimiz hiçbir şey yok. Ben çok farklı görevlerde bulundum. Bilecik butik bir şehir onu gördüm. Üniversitesiyle buradaki ekonomik mevcut sanayi alandaki yatırımlarıyla tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle beraber bunları harmanlayarak öncelikle burada yaşayan insanların tabi hem huzurunu arttırabilmek, hem refahını arttırabilmek noktasında ortak bir anlayış ile yapıcı bir yaklaşım ile herkesi kucaklayacak bir dille bireysel hakları koruyarak kamunun yararını da üstün tutarak hizmet etmeye çalışacağız. Bu noktada bize el uzatan herkesle beraber çalışacağız. Burada bencillik hiçbir zaman olmayacak. Hep beraber kamu adına taş üstüne taş koymak isteyen kim varsa onlarla beraber yürüyeceğiz. İyi niyetle, samimiyetle sorunların üstesinden var olanları daha da hafifletmeye çalışacağız. Temel şartımız bu olacak" şeklinde konuştu.

"Dışarıya da açılarak Bilecik in refahının artması noktasında hep beraber çalışacağız"

Şentürk, son olarak, yapılan çalışmalarla dışarıya da açılarak Bilecik'in daha da gelişmesi ve refahının artması noktasında hep beraber çalışacaklarını ifade ederek şunları söyledi;

"Bizim ülkemizin birliği beraberliği bütünlüğü anlamında tehdit unsuru ne varsa onlara karşı duruşumuz çok nettir. Çok şükür Bilecik'te bu anlamda çok büyük bir tehdit unsuru çok bir şey görmüyoruz. Onun yanında bu uğurda şehit olmuş şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimizle özel desteğe ihtiyaç duyan kesimlerle bunu çok geniş yelpazede düşünebilirsiniz. Yaşlılığı nedeniyle, hastalığı nedeniyle bunlar öncelikli gözeteceğimiz ama mümkün mertebede çok kamuoyu değil de kendi bünyesinde ama bunu da bireysel olarak değil hep beraber yapacağız. Fakirimize, mağdurumuza, mazlumumuza hep beraber sahip çıkacağız. Bu anlayışta olacağız. Onun yanında üniversitemiz var, gençlerimiz var. Eğitim ve spor faaliyetlerinde ezberci bir anlayışın ötesine geçerek uygulamayı sağlayarak bilgiyi hayata geçirecek şekilde bunların gayreti içerisinde olacağız. Onun yanında burası tabi potansiyeli çok yüksek bir yer. Bir tarafta Marmara, bir tarafta Karadeniz, bir tarafta Ege, bir tarafta İç Anadolu 4 bölgenin kavşağında olan bir yer ve özellikle İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa gibi Eskişehir gibi bu anlamda gelişmesini büyük ölçüde tamamlamış ve zirveye doğru taşımış olan illerin arasında kalan bir yer olarak bu potansiyeli çok iyi kullanmamız gerektiğini söylüyorum. Zaten ön bilgiler olarak baktığım kadarıyla 6 tane organize sanayi bölgesi var. Şunu da görmemiz lazım. Şunda o var bizde de olsun mantığının çok ötesinde içini doldurarak bizim şu binamız olsun, şurada var bizde de olsun. Bu bir elbise. İnsanın elbisesi güzel olursa yürüyüşü de ona göre güzel olabilir ama esas olan içi, içeriği ve donanımlı olması. Yapılan işin hakkının verilmesidir. Var olan potansiyelin değerlendirilmesidir. İmkânların heba edilmemesidir. O yönüyle yapılan işin hakkını hep beraber vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Arkasından yeni alanlarda ihtiyaç oldukça dışarıya da açılarak ilimizin daha da gelişmesi ve refahının artması noktasında hep beraber çalışacağız."