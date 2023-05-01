İhlas Haber Ajansı

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Yeni hastane kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Hastanenin acil çıkışından çıkarak kent merkezine seyir halindeki Ramazan T. yönetimindeki 11 T 0045 plakalı ticari taksi kavşağa geldiğinde 2. Organize Sanayi istikametinden Yenişehir istikametine gitmekte olan Ramazan K. idaresindeki 42 CDY 92 plakalı çekicinin kupa sağ arka tekerine çarptı. Kazada ticari taksi içinde yolcu olarak bulunan Ercan T., Özge T. ve Meyra T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kazanın hastane önünde olması sebebiyle kendi imkanları ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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