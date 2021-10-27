İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yeni hastane önünde kaldırım ve bitkilendirme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda başlattığı düzenleme çalışmalarına devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü'nce Bozüyüklülerin yaşadıkları yerleri güzelleştirerek onlara rahat ve ferah bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son olarak yeni devlet hastanesi önünde başlattıkları çevre düzenleme çalışmaları kapsamında bitki dikim çalışmalarını sürdürürken, kaldırım yapım çalışmalarına da devam ediyor. Ekipler aynı zamanda 374. Sokak'ta vatandaşların kullanımına sunulacak olan merdiven yapım çalışmalarına da başladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.