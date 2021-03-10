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Yeni hastane önünde üstyapı çalışmaları tamamlandı

Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Yeni Devlet Hastanesi acil servis girişi önünde gerçekleştirilen kaldırım, durak ve levha çalışmaları tamamlandı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, hastane çevresinde kaldırım çalışması yapılırken dolmuş ve taksi durakları için yeni alanlar hazırlandı. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarındaki trafik ve bilgilendirme levhalarını boyayan ekipler, kötü görüntüye neden olan alanlarda da temizlik çalışması yaptı. Ayrıca çalışma kapsamında ekipler, ulaşımı kolaylaştırıcı çizgi çalışması ve delinatör montajları da yaptı.

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