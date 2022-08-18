İhlas Haber Ajansı

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Yeni Jandarma Komutanı Serin ve Cezaevi Müdürü Cengiz'den Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Göreve yeni başlayan ilçe Jandarma Komutanı Alper Soner Serin ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Veysi Cengiz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Göreve yeni başlayan ilçe Jandarma Komutanı Alper Soner Serin ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Veysi Cengiz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Başkan Bakkalcıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan Jandarma Komutanı Serin ve hemen ardından Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Veysi Cengiz Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet etti. Karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunulan ziyaretlerin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri nedeni ile teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

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