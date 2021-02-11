Yeni kedi yuvaları yerlerini aldı

Bozüyük'te başlatılan proje kapsamında imal edilen yeni kedi yuvaları çeşitli bölgelere yerleştirildi.

Yeni kedi yuvaları, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Üyesi Aylin Duru, belediye personeli ile birlikte ihtiyaç görülen ve önceden tespit edilen noktalara yerleştirildi. Yaşanılan kış mevsimi dolayısıyla sokakta yaşamak zorunda olan sokak hayvanları korumak ve can güvenliklerini sağlamak amacı ile belediyenin kendi imkanlarıyla üretilen kedi evlerinin sayısı artırılmaya devam edeceği bildirildi.