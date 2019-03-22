Yeni Mahalle'de park alanlarına yenileri ekleniyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Yeni Mahalle Kabakderesi Sokak'ta yapılan park çalışmalarının 2. ve 3. etap çalışmaları havaların ısınması ile birlikte yoğun bir tempoda başladı. 2 bin 400 metrekarelik bir alan üzerinde yapımına başlanan parkın 3. etabında yürüme alanlarının yapımı ve toprak tesviyesi çalışmaları tamamlandı. Hemen ardından çimleri serilen alana spor aletleri de yerleştirildi. Aynı bölgede geçtiğimiz yaz 1. etabı hizmete sunulan park alanının 2. etabında da yürüyüş yolu düzenlemeleri tamamlandı. Bu bölgedeki çalışmalar toprak tesviyesi çalışmaları ile devam ediyor. Kabakderesi Sokak'ta yapılan park alanında spor sahası, çocuk oyun alanı, çatılı piknik masaları, fitness aletleri, yürüme yolu, oturma bankları ve yeşil alanlar yer alacak. Parkın yapımı tamamlandığında bölge sakinleri hem spor yapabilecekleri, hem oturup sohbet edebilecekleri, hem de çocuklarının güven içerisinde oynayabileceği modern ve güzel bir alana kavuşmuş olacaklar.