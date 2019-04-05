'Yeni Umutlar Bahçesi' projesi tamamlandı

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Bozüyük Halime Hatun Anaokulu'na kazandırılan 'Yeni Umutlar Bahçesi' projesi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Proje kapsamında okula fen laboratuarı, bale salonu, kış bahçesi, görsel sanatlar atölyesi, satranç odası ve çocuk kütüphanesi kazandırılırken düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, TANAP Direktörü Fatih Erdem, Bozüyük Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, protokol üyeleri, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya "Bugün TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde doğrudan hibe fonlaması kapsamında ikinci hibe çağrısı sonunda 6 tane okulumuzda hibe başvuruları değerlendirme aşamasından geçip başvurularımız kabul edilmiştir. Bugün ilçemizde açılışını yapmış olduğumuz projelerin haricinde Saffet Şeker İlkokulu'muzda ‘Sanatla Büyüyorum', Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'muzda, ‘Okulumuzu Yeniliyoruz' adlı projemiz, yine Saffet Şeker Ortaokulu'muzda bilgisayar laboratuarı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'muzda ‘Sağlıklı Yaşam İçin Sadece Spora Bağlı Kalalım' projesi, Hamza Bey İlkokulu'muzda ‘Spor Sevdalıları' projeleri TANAP tarafından destek almaya hak kazanmıştır. Bu kazanımlar ilçemiz adına çok değerli ve anlamlıdır. 'Yeni Umutlar Bahçesi' projesi fen laboratuarı, bale salonu, kış bahçesi, görsel sanatlar atölyesi, satranç odası ve çocuk kütüphanesi ile her şeyimiz olan çocuklarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu vesile ile projenin her aşamasında bizlere destek verenlere çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

TANAP Direktörü Fatih Erdem yapmış olduğu konuşmada; “Bizler TANAP olarak projelerimizi hızlı bir şekilde tamamlayarak hedeflerimize ulaştık. Bizim için bunların hepsinden önemli olan, kazanımlarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaktır. Bugün bizim en büyük mutluluğumuz projeyi hayata geçirmektir. Tüm projelerimizin Bozüyük ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Projenin oluşum aşamasında emeği geçenlere Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu plaketlerini takdim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte “Yeni Umutlar Bahçesi” projesi hizmete girdi.