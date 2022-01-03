Yeni yatırımları sonrası Osmaneli tam bir spor merkezi olacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesi, yapımına başlanılan spor kompleksi sonrası tam bir spor merkezi olacak.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptıkları protokol sonrası ilçeye kazandırılan spor kompleksinin yapımına başlanıldığı söyledi. İlçede daha önceden yapılan ve yapılacak olan halı sahadan, tenis kortuna, açık kapalı yüzme havuzundan spor salonlarının ilçeyi spor alanında daha üst seviyelere taşıyacağını anlatan Başkan Şahin "Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yaptığımız protokoller sonrası Osmaneli Belediyesi olarak spor tesislerimizin inşaatlarına başladık. Haceloğlu Mahallesi Arifbey Sokakta park düzenlemesi ve halı saha için çalışmaları mahallemizin de istekleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. İlçemizin Beşevler semtimizde İnönü Mahallemiz, İstasyon Caddesinde, Osmangazi Ortaokulu, Camicedit Mahallemiz, Camikebir Mahallemiz, İstanbul-Ankara yolu yanında park ve spor tesisi çalışmalarımız devam ediyor. Spor yatırımları sonrası halı sahalarımız, tenis kortlarımız, basketbol, voleybol sahalarımız, kapalı spor salonlarımız, açık ve kapalı yüzme havuzlarımız, gençlik merkezilerimiz, fitnes salonlarımız ilave tribünlerimiz gibi tesislerimiz ile Osmaneli tam bir spor merkezi oluyor" dedi.