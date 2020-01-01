İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu ve müdürlük personelleri yeni yılda aceze evi sakinlerini yalnız bırakmadılar.


Gerçekleşen ziyarette Müdür Aksu ve beraberindeki heyet aceze evi sakinlerinin yeni yılını kutladılar. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren aceze evi sakinleri İlçe Tarım Müdürü İsmail Aksu ve personellerine teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.