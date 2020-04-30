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Yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşların hizmetinde

Bilecik Belediyesi E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşlara hizmet veriyor.


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, E-Çap sayfası yeni yüzü ve düzenlemeleriyle vatandaşlara hizmet vermeye başladığı belirterek, "Tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan salgından halkımızın olumsuz şekilde etkilenmemesi için belediyemiz kurumsal hizmet sayfasında yer alan E-Çap bölümünde yeni düzenleme ve güncelleştirmeler yapıldı. Böylece vatandaşlarımız belediyeye uğramadan birçok başlıkta hizmet alabileceklerdir. Belirtilen alandan hizmet almak isteyen vatandaşlarımız sitemiz sayfasındaki E-Hizmetler bölümünden E-Çap kısmını tıklayıp ada parsel ile sorgulama yaparak ilgili parselin imar durumuna ilişkin güncel bilgilerine ulaşabileceklerdir" dedi.

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