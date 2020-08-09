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Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Kongresi yapıldı

Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Kongresini yapılırken, seçime tek liste halinde giren Yusuf Altın başkanlığa seçildi.


Bilecik'te bir restoranda yapılan Yeniden Refah Partisi Bilecik Merkez İlçe Kongresini, divanın oluşturulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ve kongreyi yönetecek delegasyonun seçiminin ardından il başkanlığının bütçe ve faaliyet raporları okunarak ibraz edildi, adayın konuşmalarının ardından oy kullanımına geçildi. Gerçekleştirilen kongreye, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Kurucular Üyesi aynı zamanda Bursa İl Başkanı Naim Öztürk, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Büyük Birlik Partisi Bilecik İl Başkanı Murat Önal ve üyeler katıldı.


Gerçekleştirilen seçimde oy kullanan 29 delegenin 29 oyunu alan Yusuf Altın Bilecik'te Yeniden Refah Partisi Bilecik İlçe Başkanı seçildi.

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