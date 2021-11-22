Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk: "81 ilde 922 ilçede teşkilatlanmamız tamamlandı"

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Divan Toplantısı, partinin Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk'ün katılımıyla Pazaryeri'nde gerçekleşti.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya, Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, MKYK üyesi İbrahim Meral, Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, Bilecik Bölge Sorumlusu Adnan Vatansever'in yanı sıra Pazaryeri İlçe Başkan Vekili Sefer Uslu ve partililer katıldı.

"81 ilde 922 ilçede teşkilatlanmamız tamamlandı"

Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, “Bugün Yeniden Refah Partisi tam 3 yıl önce 23 Kasım 2018'de Ankara'da resmi olarak, milli görüşün altıncı partisi olarak kuruluşunu tamamlamış. Bu 3 yıllık zaman içerisinde, kısa sürede 81 ilde, 922 ilçede teşkilatlanmasını tamamlanmış, hatta ülkemizdeki elli bin mahallenin 18 bininde mahalle başkanı atanmıştır" dedi.

"Yaşı 43, gelecek vaat ediyor"

Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk, konuşmasında, “Partimizin, genç bir genel başkanı var. Yaşı 43, gelecek vaat ediyor. Allah uzun ömürler verirse, önünde 35-40 yılı var siyasi tarihinde. Tabii iyi gelecek vaat ediyor, iyi lider profilinin özelliklerine sahip, geçmişi çok temiz. Bu siyasi hareketin de geçmişi çok temiz. Arkada Necmettin Erbakan hocamız var. Güzel de bir miras. Siyasi bir miras, bir dava bırakmış. Onun için yapılacak ilk seçimde büyük bir çoğunlukla meclise girebileceğini biliyorlar. Göreceksiniz, bir teşkilat yapısıyla, bir modeliyle, bir dip dalgayla İnşallah ilk seçimde meclisin sandalyelerinin çoğunu işgal edecektir” dedi.

Öte yandan, partisinin 360 bin üyesi olduğunu dile getiren Öztürk, bu sayının ilk seçimde büyük bir çoğunlukla meclise girilebilecek bir sayı olduğunu vurguladı.

Toplantı Yeniden Refah Partisi'ne üye olanlara Genel Başkan Yardımcısı Öztürk tarafından rozet takılması ile son buldu. Partililer tarafından Pazaryeri ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi.