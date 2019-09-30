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Yeniden Refah Partisi stant açtı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı tarafından ’tanıtım ve üye çalışması’ standı açıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı tarafından 'tanıtım ve üye çalışması' standı açıldı.


Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Selçuk Onan, açılan stantta üye kayıtlarının yapıldığını ve parti görevlileri tarafından da genel ve yerel politika bilgilendirmesi yapıldığını söyledi. Onan, "Türkiye genelinde olduğu gibi parti teşkilatımız Bozüyük'te de önemli ivme yakaladı. Yeniden Refah Partisi, halkımızı bölmeye değil birleştirmeye ve kucaklamaya gitmektedir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak, ülkemizde barış, huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağız" dedi.


Bozüyük merkezde açılan standdaki görevlilerin salı ve cumartesi günleri de kapalı pazarda çalışmalar yapacağı belirtildi.

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