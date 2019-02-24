Yenipazar'da muhtar adaylarının yarışı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olanlar çalışmalarını hızlandırdı

Tüm yurtta olduğu gibi Yenipazar'da da muhtar adayları arasında büyük bir çekişme yaşanıyor. Yeni Mahalle muhtar adayı Barış Darıcı, sosyal medya üzerinde diğer adayların seçmenlere ziyafet verdiğini duyunca hemen kolları sıvadı. Çalışmalarına hız veren Darıcı, namaz çıkışında cami cemaatine pilav ikram ederek çalışmalarını anlattı. Barış Darıcı yaptığı açıklamada "Diğer adaylar arkadaşlarına ziyafet çekip sosyal medyada paylaşıyor. Ben de tüm halkımıza pilav ikram etmek istedim ve cuma namazını kılan herkese cami çıkışı pilav dağıttım. Her aday kendine göre vaatlerde bulunuyor. Ben de Yeni Mahalle muhtarlığını kazanmam halinde öncelik olarak şu üç sözü veriyorum. Her yıl geleneksel olarak hıdırellez şenliği yapacağım. Mahallemde ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs vereceğim. Mahallemdeki düğün ve cemiyetlerde maddi ve manevi yardımda bulunacağım" dedi.