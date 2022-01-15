Yenipazarlı kızlar tarih yazdı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futsal Genç Kızlar kategorisi müsabakaları sona erdi. Bilecik Merkez İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 6 takım toplamda 60 sporcu katıldı. Yenipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan final müsabakasını 3-2 kazanan Yenipazarlı kızlar tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Bilecik'i Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazanan Yenipazarlı kızların kupa töreninde okuduğu okul diğer okullara göre kısıtlı imkânları olması bunun yanında beden eğitimi öğretmeni olmayan ve 57 öğrenci mevcutlu bir okul olması nedeniyle ayakta alkışlandı. Ayrıca müsabakalarda yıldızlaşan Aslı UZUN Ve Emine Ünal'a birçok kulüpten teklifler geldi.

Turnuva sonunda 2. Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi oldu.