Yenişehir Belediyesinden Bilecik'in köylerine destek

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünün eksik olan çöp konteyneri Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın tarafından giderildi.

Geçtiğimiz Kurban Bayramında vatandaşların bayramını geçirmek için köylerine gelmesi nedeni ile köyde yetersiz çöp konteynırları dolmuş taşmıştı. Yenişehir'de ikamet eden ve bayramı geçirmek için Gümüşdere köyüne gelen Sebahattin Şaylan'ın durumu ilettiği Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın konuya duyarsız kalmadı. Başkan Aydın, Yenişehir'den Gümüşdere köyüne 2 adet çöp konteyneri ve 2 adet köy konağına oturma bankı yolladı.

"Kurban Bayramında çöp konteynerleri yetersiz kaldı"

Bayramda her yerin çöple dolduğunu anlatan Sebahattin Şaylan, “Bayramı geçirmek için ve yaz aylarında tatilimizi geçirmek için her yıl köyümüze geliyoruz. Bu bayram köyümüzde biraz fazla gelen misafir geldi ve köyümüzdeki çöp konteynerleri yetersiz kalınca, her yer çöp içinde kaldı. Durumu köy muhtarımıza ilettik o da bizlere Pazaryeri İlçe Özel İdareden çöp konteynırları istediğini ve geleceğini belirtti. Ben de bayram sonu Yenişehir'e işlerimi halletmek için gittiğimde durumu Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın'a ilettim. Kendileri de bu gün bize 2 adet çöp konteyneri ve köy konağımız için 2 adet oturma bankı yolladı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Gümüşdere Köyü Muhtarı Basri Demirkaya da Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a köye göndermiş olduğu çöp konteyneri ve oturma bankları için köylü adına teşekkür etti.