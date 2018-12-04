Yerli tohum üretim işletmesine ziyaret

İl Müdürü Yoldaş, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borcak köyünde faaliyet gösteren bir tarım işletmesine ziyarette bulundu. Burada firma tarafından kurulan biyoloji laboratuvarı inceleyen Yoldaş, "Biyoteknoloji günümüzde tüm dünyada en yaygın ve yeniliklere açık bilimsel alanların başında gelmektedir. Bitki biyoteknolojisi de bu alanlardan birisidir ve bu alanda kullanılan moleküler markör teknolojileri çok önemli bir biyoteknolojik araç olarak bilinmektedir. Sonuç olarak, moleküler markörler bitki biyoteknolojisi çalışmalarına çok önemli boyutlar kazandırmış, daha etkili ve hızlı bilimsel sonuçların alınmasına imkan sağlamıştır. Faaliyetlerini takdir ile takip ettiğimiz, yerli ve milli tohum üretimini desteklediğimiz biyoloji laboratuvarının firmaya, ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.