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Yerli ve milli el dezenfektanı Bakan Dönmez'in memleketinde dağıtılmaya başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in memleketi olan Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL dağıtılmaya başlanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in memleketi olan Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde belediye tarafından yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı BOREL dağıtılmaya başlanıldı.


Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, il ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede kapı kapı gezerek, içerisinde maske, imsakiye ve BOREL'in olduğu paketleri dağıtmaya başladılar. Başkan Suer, hafta sonuna itibariyle tüm ilçeye BOREL ile buluşturacaklarını anlatarak, gururları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'e teşekkür etti.

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