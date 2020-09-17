Yerli Yeniköy çileğine ilgi yoğun

Bilecik'te pazar tezgahlarında kilosu 10 liraya satılan yerli çilek, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar tezgâhlarda 10 TL'ye satılan yerli Bilecik çileğe ilgi yoğun. Satıcılar, haftata 1 tona yakın yerli çileğin pazarda bittiğini anlatırken, satışlardan memnunlar. Yerli çileğin tezgahlara gelmesiyle fiyatların biraz daha aşağı geldiğini anlatan çilek satıcısı Nezahat Sargın, "Çilekler Bilecik'in Yeniköy'den geliyor. Kilosunu 10 liraya satıyoruz. Çileğe talep her zaman fazla oluyor. Satışlarımız da gayet güzel ilerliyor. Fiyatın fazla olması müşteriyi etkilemiyor. Çileğin tadını alan sürekli geliyor. Pazarlarda en fazla satış olan meyve çilektir. Alıcısı hiç bitmiyor” dedi.