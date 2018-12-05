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Yeşil sivri biber bu yıl da el yakıyor

Bilecik pazarında kilosu 7 liraya satılan yeşil sivri biber vatandaşların cebini yakıyor.


Özellikle yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan, içerdiği vitaminler, insan sağlığına büyük yarar sağlayan yeşil biber bu yıl hem müşterinin, hem de pazarcının yüzünü güldürmüyor. Bu yıl birçok ürün gibi yeşil sivri bibere de zam geldiğini vurgulayan satıcı Behdiye Yıldız, "Bilecik merkez Küplü köyünden geliyorum. Biberleri Bursa'nın Yenişehir ilçesinden getiriyoruz. Bu yıl yeşil sivri biber kilosu 7 TL'den satılıyor. Geçen yıl bu aylarda fiyatı 5 TL idi. Bu yıl ben sadece biber satmıyorum. Yanında mantar, ev yapımı ürünler satıyorum. Tek biber satsak ev geçindiremeyiz. Çünkü vatandaşlar biberi 100'er 200'şer gram alıyorlar. Nerede o eski günler biber 2 TL'ye satıldığı zamanlarda 2'şer kilo alıyordu millet. Bununla birlikte müşterilerimizin de talebi yoğun olmuyor" dedi.

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