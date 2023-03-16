YHT hattına yüksek gerilim hattı koptu, seferler 2 saat aksadı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına yüksek gerilim hatlarında kopma meydana gelmesi nedeniyle seferler 2 saat aksadı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Osmaneli YHY hattına Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye ait yüksek gerilim hattı koptu. Bu esnada İstanbul-Konya seferini yapan 06.45 YHT seferi yapan tren Bilecik yakınlarında beklemeye alındı. Hatta yapılan çalışma nedeniyle İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul arasındaki seferlere de ara verilirken, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası seferler devam etti.