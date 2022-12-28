Yılbaşı çiçeği olarak da bilinen 'kokina'ya büyük ilgi

Bilecik'te çiçekçilerde yılbaşı öncesi yoğunluk yaşanırken, yılbaşı çiçeği olarak bilinen ve şans getirdiğine inanılan 'kokina' yoğun talep görüyor. Bu çiçek bir sene boyunca yaprakları ve kırmızı çiçekleri solmazsa alanın ev sahibi olacağına inanılıyor.

Bilecik'te çiçekçilerde yılbaşı telaşı yaşanıyor. Yılbaşı çiçeği olarak bilinen 'kokina' ise en çok ilgi gören çiçekler arasında yer alıyor. Bu çiçeğin kasım ayının ortalarında çıktığı anlatan çiçekçi Zeynep Akkaş, "Yılbaşı geldi, yaklaştı biliyorsunuz. Kokina satışlarımız arttı. Kokina güzel bir çiçek, biraz dikenli, dokununca insanların canını yakıyor biraz, ama evlere mutluluk, huzur getirdiğine inanılıyor" dedi. Akkaş, bu çiçeği 1 sene boyunca saklayanların ev sahibi olacağına inanıldığını belirterek, "Kokina aslında doğal ortamında doğada yetişen bir bitki. Üzerine başka bir meyvenin ürünleri olan kırmızı çiçeği bağlıyorlar. Güzel bir görüntüsü oluyor. 1 yıl boyunca evlerinde canlı olarak saklayabiliyorlarsa insanlar ev sahibi olacaklarını düşünüyorlar. Yılbaşında çok alınıyor, çok talep oluyor kokinaya. Hatta yani 1 aydır çok fazla kokina bitkisi sattık diyebilirim. Evde vazoda, haftada bir kere suyunu değiştirmek şartıyla birde altından biraz küçük küçük keserek, hücrelerini canlandırmak adına keserek saklayabilirler" ifadelerini kullandı.

"Kokinanın şansına inanıyorum"

Kokina çiçeği alan müşteri Çiğdem Akseki ise, "Kokinanın şansına inanıyorum. Yılbaşında bütün herkese tavsiye ediyorum. 1 yıl saklarsanız ev sahibi olabilirsiniz" dedi.