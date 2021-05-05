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Yıldırım ailesinin acı günü

Bilecik’in tanınmış ailelerinden Yıldırım ailesi üyesi Yaşar Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa’daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in tanınmış ailelerinden Yıldırım ailesi üyesi Yaşar Yıldırım, koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü Bursa'daki bir hastanede hayatını kaybetti.


Bilecik ve ilçelerinde beyaz eşya ve inşaat malzemesi satışında yıllardır hizmet veren Mustafa ve Selami Yıldırım'ın kardeşleri Yaşar Yıldırım vefat etti. Merhumun cenazesi Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Tohumlar Köyü'nde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Öte yandan merhumun cenaze namazına, ilgili genelge kapsamında vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 10 kişi ile kılınmasına karar verildi.

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