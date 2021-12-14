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Yıldız erkekler voleybol il şampiyonu Edebali Ortaokulu oldu

Bilecik’te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.

Bilecik'te düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakalarının birincisi Edebali Ortaokulu oldu.


2021-2022 okul sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik İstasyon Spor Salonun'nda düzenlenen Ortaokullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol müsabakaları sona erdi. Final maçında Bozüyük Ertuğrulgazi Ortaokulunu 3-2'lik setlerle yenen Bilecik Edebali Ortaokulu yıldız erkekler voleybol il şampiyonu oldu. Okulun yıldız erkek voleybol takımının, şehir dışında düzenlenecek olan grup müsabakalarında Bilecik'i temsil edeceğini belirtti.

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