İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldız Kızlar İl Şampiyonası başladı

Bilecik’te düzenlenen Yıldız Kızlar İl Şampiyonası’na, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı galibiyet ile başladı.

Bilecik'te düzenlenen Yıldız Kızlar İl Şampiyonası'na, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı galibiyet ile başladı.


Yıldız Kızlar Bilecik İl Şampiyonası heyecanı Bozüyük Spor Salonu'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü - 4 Eylül Spor Kulübü arasında oynanan maç ile başladı. Yoğun bir seyirci desteği ile gerçekleştirilen mücadelede Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 4 Eylül Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etmeyi başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.