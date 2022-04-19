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Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı finalleri sona erdi

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kız Voleybol takımı en iyi 16 takımı arasında yer alarak büyük başarıya imza attı.


Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yıldız kız voleybol takımı Eskişehir'de düzenlenen grup eleme müsabakaları sonrasında Anadolu'nun en iyi 16 takımı arasında yer alarak Bursa'daki yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. İlk gün Seramiksan ile karşılaşan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. İkinci günkü rakibi Aden Koleji'ni 3-1 yenen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Son gün ise rakibi Sakarya Voleybol'a 3-1 mağlup olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.

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