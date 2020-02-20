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Yıldız kızlarda birincilik yine Bozüyük Belediyesinin

Bilecik Yıldız Kızlar İl Birinciliği Grup maçlarında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü birinciliğini sürdürüyor.


Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bilecik Belediyesi ve 4 Eylül Spor Kulübü'nün yer aldığı grupta, tüm maçlar büyük bir mücadele içinde geçerken, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Takımı Bilecik'te oynanan maçta Bilecik Belediye Sporu 3-0 mağlup etti. 25-10, 25-10 ve 25-6 geçen setlerde takım gösterdiği büyük başarı ile gruptaki birinciliğini sürdürmeye devam ediyor. Bilecik il birinciliği için büyük mücadelelerin verildiği grupta Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübünün maç programı ise Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü maçı ile devam edecek.

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