İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılın en iyi erkek mozaik ressamı seçildi

İzmir’de bir ajans tarafından düzenlenen “Yılın Enleri” ödüllerinde Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden Haşim Can yılın en iyi erkek mozaik ressamı dalında birinciliğe laik görüldü.

İzmir'de bir ajans tarafından düzenlenen “Yılın Enleri” ödüllerinde Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden Haşim Can yılın en iyi erkek mozaik ressamı dalında birinciliğe laik görüldü.


Haşim Can, kendisine böyle bir ödülün layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Haşim Can, “Bir gün tüm ressamlar mozaik yapacak. Ben herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.