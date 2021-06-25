YKS'ye girecek adayların ve sınav görevlilerinin dikkatine

Dr. Şükrü Beydemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adayların ve sınav görevlilerinin uyararak, "Her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir. Veliler adaylara sınav binalarında oluşturulan güvenli bölgeye kadar refakat edebileceklerdir" dedi.

Beydemir, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik olarak almış olduğu kararlar gereği Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmakta olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığının söz konusu kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verileceği belirtilerek ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlara katılacak adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri zorunlu haller kapsamında değerlendirildiğini anlatan Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu kapsamda ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne ve babadan bir refakatçi) ile sınav görevlilerine genelgenin eki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesinde yer verilmiştir. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda adaylar ilgili sınavın sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabileceklerdir. 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde 2021 YKS sınavı üç oturumda uygulanacaktır. Bilindiği gibi saat 10.15'te başlayacak sınavlar için görevlilerin saat 07.45'de, adayların saat 08.30'da, saat 15.45'te başlayacak sınav için görevlilerin saat 13.30'da, adayların ise saat 14.15'deSınav Binalarında bulunmaları gerekmektedir. Koordinatörlüğümüzün bu sınavda uygulayacağı önlemler ise, veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır. Öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 3-4 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir.Her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir. Veliler adaylara sınav binalarında oluşturulan güvenli bölgeye kadar refakat edebileceklerdir. Veliler öğrencilerini sınav binası güvenli bölgesinde bırakacaklar ve sınav bitişinden sonra aynı yerden sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alabileceklerdir. Adaylara bina girişlerinde ÖSYM tarafından maske ve ıslak mendil dağıtılacak ve el antiseptiği uygulanacaktır. İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonyalarını getirebileceklerdir. Sınav binalarınıza geliş saatinizi son ana bırakmamanızı hatırlatır 2021 YKS sınavlarına girecek tüm adaylarımıza Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü olarak başarılar dileriz."