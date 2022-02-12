YÖGEP toplantısı telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün, Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamındaki Aralık-Ocak dönemi çalışması, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır'ın başkanlığında, din öğretiminden sorumlu ilçe şube müdürleri ile İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu İdarecilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1'inci dönem değerlendirmesi ve 2'inci döneme ilişkin hazırlıklar görüşüldü. Ardından imam hatip okullarında görev yapan idareciler tarafından kurumlarındaki eğitime dair iyi örnekler paylaşıldı. Ayrıca eğitim ortamlarının fiziki alt yapısının iyileştirilmesi, zenginleştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar dile getirildi.