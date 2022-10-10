Yol kenarındaki bariyerleri çalan şahsı jandarma suçüstü yaptı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesi Selimiye köyünde son dönemlerde meydana gelen karayollarına ait bariyerlerin çalınması olaylarının önlenmesine yönelik olarak jandarmanın dedektifleri JASAT ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada Y.U., isimli şahıs bariyerleri çaldığı esnada suçüstü yakalandı. Suçüstü yapılan Y.U. isimli şahıs ardından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.