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Yola fırlayan çocuğa otomobilin aynası çarptı

Bilecik’te aniden yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk, bir aracın aynasının çarpması sonucu yaralandı.

Bilecik'te aniden yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk, bir aracın aynasının çarpması sonucu yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Futbol Sokak üzerinde meydana geldi. Fatih Gürcan'ın kullandığı 11 DB 564 otomobilin sol aynası aniden yola fırlayan Fatma Y.'ye (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız yaralandı. Yaralı kız olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Küçük kızın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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