Yolda kalan vatandaşların yardımına belediye koştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar nedeniyle araçları kayarak yoldan çıkan vatandaşların yardımına belediye koştu.

Bilecik ve ilçelerini 4 gündür etkisi altına alan kar yağışından en çok Pazaryeri'ni olumsuz yönde etkilendi. İlçe merkezinde yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle araçları kaydıran veya yoldan çıkan araçların yardımına belediye koştu. Ekipleri seyir halinde traktörünü kaydırarak yoldan çıkan sürücüye yardım ettiler. Belediye ait traktör ile aracı geçen ekipler, ardından yol boyunca yolda kalan sürücülere yardıma koştu.