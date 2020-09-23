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Yoldan çıkan kamyon su kanalına düştü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyon yol kenarına devrildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan kamyon yol kenarına devrildi.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolu Yeşilkent köprüsü yakınlarında dün gece meydana gelen kazada 07 L 4737 plakalı patates yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada şans eseri kamyon sürücüsü yara almazken kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kamyonda yüklü bulunan patatesler yol kenarına yayıldı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri olay yerine gelerek, kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Kamyonun çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla yolda temizlik ekiplerince gerekli çalışmalar yapıldı.

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