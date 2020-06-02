İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoldan çıkan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet kayarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet kayarak yoldan çıktı, sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki 11 AAJ 301 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Çakmak (19), Bayırköy Beldesine gelmeden havanın yağışlı olması nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kayarak yolun sağ tarafından bulunan korkuluklara çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Eren Çakmak, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.