Yolları kapanınca mağdur oldular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Baharözü mevkiinde ikamet eden vatandaşlar, ilçe merkezine gitmek için kullandıkları hemzemin geçidinde çalışma yapılması sebebiyle ilçe merkezine araçlarıyla gidemiyor. Sadece yaya olarak ilçeye giden vatandaşlar ulaşımın kesilmesiyle mağdur olduklarını iddia etti.

Bozüyük ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Baharözü mevkiinde ikamet eden vatandaşların ilçe merkezi ile ulaşımı sağlayan yol üzerinde tren yolu hemzemin geçidinde bakım çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma sonrası ilçe merkeze tek gidiş dönüş yolu üzerinde olan hemzemin geçidinde çalışmalar uzayınca vatandaşlar mağdur oldu. 2 gündür süren çalışma sonra vatandaşlar araçlarıyla ilçe merkezine gidemezken, mağdur olduklarını söylediler.

"Yolumuzun kapalı olması nedeniyle bir çok ailemiz mağdur oldu"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan vatandaşlar, “Tren yolu hemzemin geçitte gerçekleştiren yol bakım çalışmaları nedeniyle yolumuz 2 gündür kapalı. Araçlarımız ile evlerimize ulaşım sağlayamıyoruz. Yolumuzun kapalı olması nedeniyle bir çok ailemiz mağdur oldu. Biz çalışmalara karşı değiliz ancak bu çalışmalar bizleri mağdur etmeden de gerçekleştirilebilirdi. İşe gidenlerimiz var, hastalarımız oldu. Böyle bir zamanda kimsenin bizleri mağdur etmeye hakkı yok. Biran evvel çalışmaların tamamlanmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz” dedi.