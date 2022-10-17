Yönetim, senato toplantısı tıp fakültesinde yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapılan toplantıya Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan, yönetim kurulu üyeleri ve senatörler katıldı. Toplantının ardından Tıp Fakültesinde gezi yaparak laboratuvarlarda incelemelerde bulunan heyet daha sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen İSG Üst Kurulu Bilgilendirme Toplantısına katıldı.